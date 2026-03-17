Samsung, üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold modelini satıştan kaldırdı

Samsung'un üçe katlanabilen ekranlı modeli Galaxy Z TriFold kısa bir süre önce satıştan kaldırıldı. Telefon, tanıtıldığı dönem dikkat çekse de çok az kişiye ulaşan niş bir model olmuştu. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla telefonun Güney Kore'deki satışları 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla bitti.

Telefonun sınırlı sayıda üretilmesi ve bu şekilde piyasaya çıkması zaten pek çok bölgede tükenmesine neden olmuştu. Telefonun maliyeti yüksek olduğu için fiyatı da oldukça yüksekti. Güney Kore'de yaklaşık 3 bin 600 won ile ABD'de sie 2 bin 899 dolarlık fiyatıyla satışa çıkan telefon, teknolojiye ilgisi olan kişilere sesleniyordu.

Samsung'un bu telefonu çok satmaktan ziyade, 'üçe katlanabilen bir cihaz' üretebildiğini gösterdiği bir deneme olarak yorumlanıyor.