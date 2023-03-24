Samsung uygun fiyatlı telefonunu tanıttı

Samsung geçen aylarda A serisi orta segment telefonlarını tanıtmıştı. Şimdi ise firma F serisi uygun fiyatlı telefonunu tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:26
Samsung uygun fiyatlı telefonunu tanıttı
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung son dönemlerde çıkardığı uygun fiyatlı telefonlar ile dikkat çekiyor. Şirket uygun fiyatlı telefonların arasında bir yenisini daha ekledi. Firma Galaxy F serisi yeni modelini tanıttı.

Samsung Galaxy F14 isimli model oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekti. Telefonun en düşük versiyonu 160 dolardan satışa çıkacak. 

SAMSUNG GALAXY F14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F serisi altında uygun fiyatlı telefonlarını çıkartıyor. Bu telefonlardan biri olan Galaxy F14, 6.6 inç büyüklüğünde, FHD+, 90 Hz ekran yelimene hızı ve 1080x2408 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 

Telefon gücünü Exynos 1330 5nm işlemcisinden alıyor. Cihazsın arka taarafında 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksel f/2.0 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunuyor. 

Parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafına konumlandırılmış. Samsung Galaxy F14, 4 GB RAM ile 6 GB RAM seçenekleri ile geliyor. 128 GB dahili depolama alanı bulunan cihazın, 6000 mAh kapasiteli 25W hızlı şarj desteği bulunan bataryası bulunuyor. 

Telefonun 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı olan versiyonu 160 dolardan, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ise 180 dolardan satılıyor. Telefon 30 martta Samsung'un resmi sitesinde satışa sunulacak. 


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