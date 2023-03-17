Samsung’un Android 14 güncellemesi almayacak telefonları belli oldu
Android 14 güncellemesi kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Bu süre zarfında şirketler güncelleme almayacak telefonlarını açıklamaya başladı. Bu firmalardan birisi de Samsung oldu. İşte Samsung’un işletim sistemi güncellemesi almayacak telefonları...
Google tarafından geçen aylarda yeni işletim sistemi 'Android 14' firmaların kullanımına sunuldu. Firmalar tarafında da yeni işletim sisteminin hangi modellere geleceği açıklanmaya başladı. Samsung’da bu şirketlerin arasında yer alıyor.
Güney Koreli teknoloji devi, Android 14 ve One I 6.0’ı alamayacak olan modellerini açıkladı. Modellerin arasında kullanıcılar tarafından oldukça popüler olan Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Note 20’de bulunuyor.
Samsung’un Android 14 güncellemesi alamayacak telefonların tamamı ise şöyle:
Galaxy S10 Lite
Galaxy S20 FE
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy S20
Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 Ultra
Galaxy Z Flip (LTE/5G)
Galaxy Z Fold 2
Galaxy A22 (LTE/5G)
Galaxy A32 (LTE/5G)
Galaxy A51
Galaxy A71
Galaxy Tab A8
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S6 Lite (2020)
Galaxy Tab S7
Galaxy Tab S7+
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