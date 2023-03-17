Samsung’un Android 14 güncellemesi almayacak telefonları belli oldu

Android 14 güncellemesi kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Bu süre zarfında şirketler güncelleme almayacak telefonlarını açıklamaya başladı. Bu firmalardan birisi de Samsung oldu. İşte Samsung’un işletim sistemi güncellemesi almayacak telefonları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:13
Samsung’un Android 14 güncellemesi almayacak telefonları belli oldu
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Google tarafından geçen aylarda yeni işletim sistemi 'Android 14' firmaların kullanımına sunuldu. Firmalar tarafında da yeni işletim sisteminin hangi modellere geleceği açıklanmaya başladı. Samsung’da bu şirketlerin arasında yer alıyor. 

Güney Koreli teknoloji devi, Android 14 ve One I 6.0’ı alamayacak olan modellerini açıkladı. Modellerin arasında kullanıcılar tarafından oldukça popüler olan Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Note 20’de bulunuyor.  

Samsung’un Android 14 güncellemesi alamayacak telefonların tamamı ise şöyle: 

Galaxy S10 Lite 

Galaxy S20 FE 

Galaxy Note 10 Lite 

Galaxy Note 20 

Galaxy Note 20 Ultra 

Galaxy S20 

Galaxy S20 Plus 

Galaxy S20 Ultra 

Galaxy Z Flip (LTE/5G) 

Galaxy Z Fold 2 

Galaxy A22 (LTE/5G) 

Galaxy A32 (LTE/5G) 

Galaxy A51 

Galaxy A71 

Galaxy Tab A8 

Galaxy Tab A7 Lite 

Galaxy Tab S6 Lite (2020)  

Galaxy Tab S7 

Galaxy Tab S7+


Samsung Android 14 One UI 6.0

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