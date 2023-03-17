Samsung’un Android 14 güncellemesi almayacak telefonları belli oldu

Google tarafından geçen aylarda yeni işletim sistemi ' Android 14 ' firmaların kullanımına sunuldu. Firmalar tarafında da yeni işletim sisteminin hangi modellere geleceği açıklanmaya başladı. Samsung ’da bu şirketlerin arasında yer alıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, Android 14 ve One I 6.0’ı alamayacak olan modellerini açıkladı. Modellerin arasında kullanıcılar tarafından oldukça popüler olan Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Note 20’de bulunuyor.