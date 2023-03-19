Samsung'un yeni tabletinin özellikleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:55

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 12:55

Son zamanlarda birçok firma yeni tablet modellerini tanıtmaya başladı. Bu firmalardan biri olan Samsung da, yeni tableti Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli şirketin, önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni tableti ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

DÜNYANIN EN HIZLI TABLETİ OLACAK

Samsung'un Galaxy Tab S9 Ultra adlı modeli, ortaya çıkan son bilgilere göre en yüksek donanım özelliklerine sahip Android tablet olacak. Samsung geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi Qualcomm ile anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmanın sonucunda Samsung Galaxy S23 modelinde Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2+ yonga seti kullanılmıştı.

Şimdi ise, bu işlemci Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'da kullanacak. Cihazın batarya tarafında ise, 10.880 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Samsung'un tableti, resmi olarak önümüzdeki haftalarda tanıtacağı tahmin ediliyor.