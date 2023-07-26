Samsung yeni katlanabilir dev ekranlı telefonu: Samsung Galaxy Z Fold 5

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:08

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:08

Samsung, Seul'de düzenlediği yıllık Galaxy Unpacked etkinliğinde bir dizi yeni ürünü tanıttı. En dikkat çekici ürünlerden biri olan Samsung Galaxy Z Fold 5, katlanabilir tasarımında yeni bir menteşe ile geliyor. Telefon, düz katlanmasını sağlayan ve istenilen açıda kullanılabilen bir gözyaşı damlası şeklindeki menteşe sayesinde kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor.

Galaxy Z Fold 5'in tasarımı büyük ölçüde önceki model olan Galaxy Z Fold 4'e benziyor. Ancak yeni menteşe sayesinde daha ince ve hafif bir yapıya kavuşmuş. Cihazın ekranında da büyük bir değişiklik yok. Dış ekran 6,2 inç büyüklüğünde ve 2316x904 piksel çözünürlüğe sahipken, iç ekran 7,6 inç büyüklüğünde ve 2176x1812 piksel çözünürlüğe sahip. AMOLED paneller, adaptif 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor.

Donanım özelliklerinde, Galaxy Z Fold 5'in Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geliyor. Kamera sistemi ise önceki modele benzer şekilde 50MP geniş açılı, 50MP birincil ve 10MP zoom kameralardan oluşuyor. Cihaz, 4.400mAh pil ile güçlendirilirken, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip.

Samsung Galaxy Z Fold 5, ön siparişe açılmış durumda ve 11 Ağustos itibarıyla kullanıcılara ulaşacak. Telefonun fiyatları 256GB için 1,799 dolar, 512GB için 1,919 dolar ve 1TB depolama seçeneği için 2,159 dolar olarak belirlenmiş. Telefonun renk seçenekleri arasında Buz Mavisi, Siyah ve Krem bulunuyor.



SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?