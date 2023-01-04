Samsung, yıllardır çözülemeyen sorunu çözüyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:25

Sosyal medya için iş yapan kişilerin büyük bir kısmı iPhone kullanıyor. Bunun sebebi ise yapılan paylaşımlar arasında fark olması. Her ne kadar amiral gemisi bir Android telefon ile çekim yapılsa bile görüntü kaybı yaşanıyordu.

iPhone ve Android diğer cihazlar arasındaki bu fark uzun bir süredir eleştiriliyordu. Yıllardır çözülmeyen soruna Samsung tarafından bir çözüm geldi. Samsung, Instagram, TikTok ve Snapchat özelinde 'görüntü kaybı yaşanmadan' paylaşım yapılmasına olanak sağlayacak.

SAMSUNG İKİ PLATFORM ÖZELİNDE ADIMINI ATIYOR

Kamera çözünürlüğü tarafında anlaşmaya varan Samsung, Instagram ve TikTok tarafında paylaşım yapıldığında kayıpların önüne geçmiş olacak. Samsung tarafından yapılan anlaşma, video ya da fotoğraf çekerken görüntünün bozulmasının önüne geçecekken aynı zamanda uygulamaların ikisinde de gece modu ya da diğer kamera efektleri de desteklenmiş olacak.

Teknoloji editörü Ahmed Qwaider'ın açıkladığı anlaşmanın detaylarına göre, Samsung telefonlara özel Instagram, TikTok ve Snapchat uygulamaları daha yüksek bir sürümler sunulacak.

İlk etapta, Samsung Galaxy S23 ailesine sunulacak bu avantaj, ilerleyen dönemde diğer Samsung telefonlara ulaşacak.







