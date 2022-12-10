Yeni iddia: Instagram, Twitter'a alternatif olmak istiyor

Instagram'ın sahibi meta platformu Twitter alternatifine dönüştürmek adına planlar yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:59
Yeni iddia: Instagram, Twitter'a alternatif olmak istiyor
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Platformlar birbirlerinden özellik çalmaya çalışırken, yıllardır hayatımızda olan Twitter'a özellikle Instagram tarafından bir alternatif gelebilir.

META'DAN BİR EKİP SÖZ KONUSU DURUMU GÖRÜŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Bu konu hakkında ortaya iddialar atan teknoloji camiasının bilinen isimlerinden Matt Navarra, Twitter hesabı üzerinden, Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan bir ekibin, Twitter rakibi/ alternatifini tartışmak için bir araya geldiğini duyurdu. 

Söz konusu görüşmeden ise Instagram'ın yeni Notlar özelliğinin geliştirilmesi, Instagram teknolojisi kullanarak metinlere odaklanan bir uygulama oluşturma ve Instagram'a Twitter'a benzeyen yeni bir akış görünümü ekleme gibi fikirler ortaya atıldı. 

 


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