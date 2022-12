Yeni iddia: Instagram, Twitter'a alternatif olmak istiyor

Platformlar birbirlerinden özellik çalmaya çalışırken, yıllardır hayatımızda olan Twitter'a özellikle Instagram tarafından bir alternatif gelebilir.

Bu konu hakkında ortaya iddialar atan teknoloji camiasının bilinen isimlerinden Matt Navarra, Twitter hesabı üzerinden, Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan bir ekibin, Twitter rakibi/ alternatifini tartışmak için bir araya geldiğini duyurdu.

Söz konusu görüşmeden ise Instagram'ın yeni Notlar özelliğinin geliştirilmesi, Instagram teknolojisi kullanarak metinlere odaklanan bir uygulama oluşturma ve Instagram'a Twitter'a benzeyen yeni bir akış görünümü ekleme gibi fikirler ortaya atıldı.

Meta staff met to discuss building a Twitter rival! ??



Ideas included

- Rollout of Instagram's new 'Notes' feature

- Building a text-focused app using Instagram’s tech

- Adding a new Twitter-like feed to Instagram



Names for the features included: Realtime, Real Reels, Instant