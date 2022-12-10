Yeni iddia: Instagram, Twitter'a alternatif olmak istiyor
Instagram'ın sahibi meta platformu Twitter alternatifine dönüştürmek adına planlar yapıyor.
Platformlar birbirlerinden özellik çalmaya çalışırken, yıllardır hayatımızda olan Twitter'a özellikle Instagram tarafından bir alternatif gelebilir.
META'DAN BİR EKİP SÖZ KONUSU DURUMU GÖRÜŞMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Bu konu hakkında ortaya iddialar atan teknoloji camiasının bilinen isimlerinden Matt Navarra, Twitter hesabı üzerinden, Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan bir ekibin, Twitter rakibi/ alternatifini tartışmak için bir araya geldiğini duyurdu.
Söz konusu görüşmeden ise Instagram'ın yeni Notlar özelliğinin geliştirilmesi, Instagram teknolojisi kullanarak metinlere odaklanan bir uygulama oluşturma ve Instagram'a Twitter'a benzeyen yeni bir akış görünümü ekleme gibi fikirler ortaya atıldı.
Meta staff met to discuss building a Twitter rival! ??— Matt Navarra (@MattNavarra) December 7, 2022
Ideas included
- Rollout of Instagram's new 'Notes' feature
- Building a text-focused app using Instagram’s tech
- Adding a new Twitter-like feed to Instagram
Names for the features included: Realtime, Real Reels, Instant
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