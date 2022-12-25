Instagram 2022'nin en çok kullanılan etiketlerini açıkladı

25 Aralık 2022 Pazar, 09:23

Meta'nın sahibi olduğu Instagram, 2022 yılında kullanıcıların paylaşımlarında en çok yer verdiği etiketleri açıkladı.

Toplam 10 etiketin yer aldığı listenin ilk sırasında, geçen eylül ayında İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve gözaltındayken hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin adı yer aldı.

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre; dünya gündemine oturan olaylardan ünlü isimlere kadar farklı pek çok etiketin bulunduğu liste oldukça çeşitli…

#standwithukraine etiketinin en çok kullanılanlar arasında yer alması, yılın başında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın dünya çapında ses getirdiğini bir kez daha kanıtlıyor. Kullanıcılar gönderilerine bu etiketi ekleyerek adalet ve barış çağrısında bulundu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası da listede yerini aldı ve #fifaworldcup en çok kullanılan etiketlerden birisi oldu.

İşte sırasıyla Instagram'da en çok kullanılan etiketler: