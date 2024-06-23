WhatsApp üzerinden doğrudan numara çevrilebilecek

WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği arama özelliğini test ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:57
WhatsApp üzerinden doğrudan numara çevrilebilecek
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Uygulama üzerinden doğrudan numara çevirmenize olanak tanıyan özellik daha pratik bir kullanım sunuyor. Meta'nın WhatsApp için test ettiği bu özellik, kullanıma sunulduğunda artık uygulama üzerinden doğrudan numara çevirebilecek.

WHATSAPP ÜZERİNDEN DİREKT ARAMA YAPILABİLECEK

Android için WhatsApp betasıyla uygulama içi çevirici özelliği kullanıma sunuldu. Bazı beta sürümü kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebiliyor.


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