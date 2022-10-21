Samsung'dan Galaxy modellerine kesintisiz güncelleme!

21 Ekim 2022 Cuma, 19:45

Samsung yazalım tarafında Apple ile yarışır duruma gelmek istiyor. Öyle ki Güney Kore merkezli şirket, One UI 6.0 güncellemesi için önemli adımlar atıyor. Galaxy modellerine kesintisiz güncelleme sunmayı hedefliyen şirket, Samsung Developer Conference 2022 etkinliğinde One UI 5.0'ı sundu.

ETKİNLİKTE PEK ÇOK DETAY ORTAYA ÇIKTI

Etkinlikte tanıtılan onlarca yeni özelliğe ek olarak One UI 6.0 güncellemesi hakkında bazı detaylar açıklandı. Samsung'un başkan yardımcısı Hyesoon (Sally) Jeong, Samsung'a ait tüm üst segment ya da amiral gemisi telefonlarına One UI 5.0'ın kararlı sürümünü getirmek isterdiklerinin altını çizdi.

Şu anda bazı Samsung modellerinde Android güncellemesi yapılmak istendiğinde sorunlar yaşanabiliyor. Haliyle kullanıcılar için iyi bir deneyim yaşamıyor. Kesintisiz bir güncelleme için One UI 6.0 sürümüyle bunun aşılacağı düşünülüyor.