Samsung’dan iki cihaza daha güncelleme desteği

13 Eylül 2022 Salı, 14:49

Daha önce de farklı modellere geleceği müjdelenen Android 12L, yeni modellere yayılmaya devam ediyor. Samsung’un geçen yıl duyurduğu Android 12L sürümü, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri için geleceği duyurulmuştu.

Android 12L alacak yeni cihazlar

Google Android 13'ü tanıtmıştı ve her modele aynı zamanda gelmiyor. Geri sayımın başladığı yeni güncelleme sürümü için beta süreci halihazırda başladı.

Geçen hafta Galaxy Tab S7 için Android 12L güncellemesini yayımlayacağını öğrendiğimiz Samsung, bu adımı sadece Güney Kore'deki kullanıcıları için atmıştı.

Kısa süre önce ortaya çıktığı kadarıyla bu kapsam genişledi ve Şimdi ise Samsung, Asya'daki, Kanada'daki, Avrupa'daki ve ABD'deki Galaxy Tab S7 modellerinin kullanıcıları için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesinin müjdesini verdi.