Huawei'nin üçe katlanır telefonu ne zaman tanıtılacak?

Huawei'in kısa bir süre önce ortaya çıkan üçe katlanabilir telefonu çok kısa bir süre içinde tanıtılabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:21
Huawei'nin üçe katlanır telefonu ne zaman tanıtılacak?
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Bir süre önce üç katlanabilir ekranlı telefonuyla gündeme gelen Huawei, cihazı yakında tanıtabilir. Üçe katlanan yapısıyla açıldığında tablete dönüşen telefonun prototipi ilk kez ağustos ayının ortalarında görünmüştü. 

İLK KEZ EYLÜLDEKİ ETKİNLİKTE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Huawei, Weibo'da yaptığı paylaşımla 10 Eylül'de bir etkinlik yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte, üçe katlanabilir ekranlı telefona bir gönderme bulunmuyor ancak telefonun bu etkinlik kapsamında tanıtılması bekleniyor. 

Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun etkinlik duyurusunda, 'Beş yıllık ısrar ve yatırımın andından bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdük' yorumu, yapılacak etkinlikte yeni telefonun tanıtılabileceğini düşündürüyor.


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