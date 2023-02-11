Samsung’un A Serisi telefonlarının fiyatları ortaya çıktı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:17

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:22

Samsung çıkardığı orta segment telefonları ile oldukça çok ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’de de çok fazla kullanıcısı bulunan Galaxy A serisinin yeni telefonları, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Galaxy A34 ve Galaxy A54 adlı yeni modellerin şimdi de fiyatları sızdırıldı.

ŞUBAT AYI SONUNDA TANITILACAK

Galaxy A34’ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi versiyonunun 410 Euro’dan Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan versiyonunun ise 470 dolardan satışa çıkacağı aktarılıyor.

Galaxy A54 tarafında ise, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan versiyonun 530 Euro’dan satılacağı belirtiliyor. Ayrıca sızdırılan bilgilerde, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan versiyonunun da, 590 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacağı ifade ediliyor.

İki telefonun da Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung tarafından tanıtılması bekleniyor.