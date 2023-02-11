Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ortaya çıktı! Nasıl olacak?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:32

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:32

Sony'nin akıllı telefon tarafı için çalışmalarını sürdürdüğü dönemde OnLeaks tarafından Xperia 1 V modelinin tasarımı ortaya çıktı. Telefonun Xperia 1 IV ile benzer bir tasarımı bulunuyor. Ana hatlar benzese de 'güçlerinin' daha farklı olacağı vurgulanıyor.

TELEFON HAKKINDA YAKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ORTAYA ÇIKACAK

Telefonun üst ve alt kısımlarında genel kanıların aksine 'kalın çerçeve' tasarımları yer alıyor. Yeni nesil Android cihazların artık neredeyse tamamında incelen çerçeve tasarıımı Sony'e geldiğinde kalın şekliyle kalıyor. Öte yandan telefonun ön tarafında ekran deliği ya da bir çentik bulunmuyor.

Yolda olan telefonun 6.5 inç 120 Hz OLED ekran yapısına sahip olması bekleniyor.

Parmak izi sensörünün bulunduğu telefonda, ince uzun bir yapı olarak yan tuşta konumlandırılıyor.

Dikey yapıda üçlü kamera sistemine sahip olan Sony Xperia 1 V, sızıntılara göre Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi yer alacak. Bu üçlü kamera ise 12 Megapiksel, 48 Megapiksel ve 12 Megapiksel şeklinde sıralanacak.

16 GB RAM ile destekleneceği söylenen cihazın batarya tarafında da 5.000 mAh bizi karşılayacak deniyor.

Telefonun Türkiye'de satılması beklenmiyor.