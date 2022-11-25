Türkiye'de Android 13 ve One UI 5 alan Samsung telefonlar

25 Kasım 2022 Cuma, 15:39

Türkiye'de milyonlarca Samsung telefon kullanıcısı var. Güncellemeleri bekleyen Samsung kullanıcılarına Android 13 ve One UI 5 dağıtılmaya başlandı.

İŞTE ALACAK MODELLER

Samsung'un internet sitesinde yeni yayınlanan listeye göre Türkiye’de güncellemeyi alacak ilk modeller şu şekilde olacak:

Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8.

Süreç ilk olarak Samsung Galaxy S22 modeline gelen güncelleme ile başlamıştı. Daha sonra Galaxy A53 5G ve sırasıyla Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Z Fold 3 5G ve Z Flip 3 5G modelleriyle devam etti.