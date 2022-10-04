Samsung kullanıcıları üzülecek: Android 13 alamayacak cihazlar
Android 13 yakında kullanıcılara ulaşacak. Bu noktada güncelleme alacak ya da alamayacak cihazlar merak ediliyor.
Bir süre önce Samsung'un bu yıl sonuna kadar Android 13 alacak cihazlarının bir listesi yayımlanmıştı. Haliyle bu listede olmayan cihazların kullanıcıları güncellemeyi alıp alamayacağını merak etmeya başladı. Öte yanadn Android 13 alamayacak Samsung cihazlar da belli oldu.
SAMSUNG'UN POPÜLER BAZI CİHAZLARI GÜNCELLEMEYİ ALAMAYACAK
Samsung'un giriş/orta ve üst segment cihazlarını kullanan milyonlarca kişi var. Haliyle gelecek güncellemeleri de takip ediyorlar. Kısa bir süre önca Android 13 uyumlu One UI 5.0 beta sürümünü yayımlayan Samsung, sadece belirli cihazlara bu sürümü kullanıma açmıştı.
Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy Galaxy M51
Samsung Galaxy M31 Prime Edition
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F02s
Android 13 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesi de şu şekilde:
Galaxy S Serisi modeller:
Galaxy S22 Ultra,
Galaxy S22+,
Galaxy S21 FE,
Galaxy S21 Ultra,
Galaxy S21 Plus,
Galaxy S21,
Galaxy S20 Ultra,
Galaxy S20 Plus,
Galaxy S20,
Galaxy S20 FE,
Galaxy S10 Lite.
Galaxy Note Serisi modeller:
Galaxy Note 20 Ultra,
Galaxy Note 20,
Galaxy Note 10 Lite,
Galaxy Z serisi modeller:
Galaxy Z Fold 2 5G,
Galaxy Z Flip,
Galaxy Z Flip 5G,
Galaxy Z Fold 3,
Galaxy Z Flip 3 ve yeni tanıtılan modeller
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