Samsung yenilenmiş telefonlar satacak! İşte o modeller

30 Eylül 2022 Cuma, 23:48

Yenilenmiş cihaz satın almak tasarruf etmenin popüler bir yolu haline geldi. Samsung da daha önce Apple’da gördüğümüz Re-Newed adlı yenileme programının benzerini uygulayacağını duyurdu. Teknoloji devi, son yaptığı açıklamada yenileme programının detayları paylaştı.

Yenilenmiş telefonlar başta Galaxy modelleri olmak üzere yeni cihazların maliyetini azaltmanın mantıklı bir yoludur. Yenilenmiş cihaz, şirketin aynı garantiyi sunarak “yeni” duruma getirdiği cihazlardır. Dolayısıyla ikinci ele benzese de arada bazı farklar vardır.

Shiftdelete.net'in haberine göre ikinci el cihazlardan farklı olarak, yenilenmiş modellerin test kontrolleri teknikerler tarafından yapılır. Ayrıca bozulan veya yıpranan bileşenler orijinali ile değiştirilir ve cihaz piyasaya sürülecek düzeye gelir. Bu sayede işlev olarak daha yeni telefonlara eşdeğer olmasına rağmen fiyat olarak daha ucuz olurlar.

SAMSUNG'UN YENİLENMİŞ CİHAZLARININ LİSTESİ OLDUKÇA UZUN

Samsung, daha önce İngiltere’de sadece Galaxy S20 ile Galaxy S20+ ve ABD’de ise Galaxy S21 ve Galaxy Note 10 cihazlarında uyguladığı programı çok yakın zamanda tüm cihazlarında uygulayacağını belirtti.

Bu değişiklik, şirketin yenilenmiş ürün yelpazesini gelecekte daha yeni telefonları içerecek şekilde genişletmeyi planlandığını gösteriyor. Bu durum Galaxy S22 gibi yeni telefonların düşük maliyetle alınabileceğini anlamına geliyor.

Samsung kendi bileşenlerini kolayca tedarik edebildiğinden süreci basitleştirilebilir ve maliyeti düşürebilir. Bu da müşteriye fayda sağlar. Dahası, yenilemeyi yapan teknikerler şirketten olacağı için yenilenen telefonların daha kaliteli olma olasılığını artıracak.

İşte Re-Newed Galaxy cihazlar

Güney Kore merkezli teknoloji devi, Re-Newed segmenti olarak adlandırdığı bir dizi model sunar. Bununla birlikte modellerin mevcudiyeti bölgelere bağlı olacak. Şuan da sadece İspanya’da faaliyet gösteren ancak yakın zamanda tüm ülkelerde uygulanacak olan yenilenmiş Galaxy telefonlar şunlardır:

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e