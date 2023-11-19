Samsung'un yeni sporculara özel saatinin görüntüleri ortaya çıktı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni çıkarmayı planladığı akıllı saati Samsung Galaxy Fit3'ün görüntüleri ortaya çıktı. İşte cihazın renk seçenekleri ve özellikleri!
Teknoloji devi Samsung'un bu yılın başlarında resmiyet kazanması beklenen Samsung Galaxy Fit3 akıllı saatinin tanıtım tarihi hala açıklanmadı. Ancak cihazın geçen hafta bazı görselleri sızmıştı. Şimdi ise daha yeni ve detaylı görseller ortaya çıktı. 91mobiles tarafından sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy F3, gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile çıkış yapacak.
Yeni görüntülere bakıldığında cihazın serinin bir önceki modeli Fit2'den daha büyük bir dikdörtgen ekrana sahip olduğu gözüküyor. Cihazın sağ tarafında fiziksel bir düğme ve mikrofon bulunuyor.
Kaynak: 91Mobiles
Samsung Galaxy Fit3 modeli yine sporcular için bünyesinde ekstra özellikler barındıracak. Bu özelliklerden bilinenleri ise şöyle:
- Sağlık takibi
- Spor takibi (Kalori ve Fitness)
- Uyku takibi
- Kalp atış hızı izleme
- Adım sayar
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