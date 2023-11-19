Samsung'un yeni sporculara özel saatinin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:27

Güncelleme: 19.11.2023 - 15:27

Teknoloji devi Samsung'un bu yılın başlarında resmiyet kazanması beklenen Samsung Galaxy Fit3 akıllı saatinin tanıtım tarihi hala açıklanmadı. Ancak cihazın geçen hafta bazı görselleri sızmıştı. Şimdi ise daha yeni ve detaylı görseller ortaya çıktı. 91mobiles tarafından sızdırılan görüntülere göre Samsung Galaxy F3, gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile çıkış yapacak.

Yeni görüntülere bakıldığında cihazın serinin bir önceki modeli Fit2'den daha büyük bir dikdörtgen ekrana sahip olduğu gözüküyor. Cihazın sağ tarafında fiziksel bir düğme ve mikrofon bulunuyor.

Kaynak: 91Mobiles



Samsung Galaxy Fit3 modeli yine sporcular için bünyesinde ekstra özellikler barındıracak. Bu özelliklerden bilinenleri ise şöyle: