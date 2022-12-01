San Francisco'da silahlı robotlar yasal hale geldi!

01 Aralık 2022 Perşembe, 08:53

Robotların gün geçtikçe gelişmesi ile “Acaba bir gün Terminator filmindeki gibi robotlar insanlığın sonunu getirebilir mi?” soruları her geçen gün artmaya başladı. Hatta sırf bu korkuların önüne geçmek için Boston Dynamics, Agility Robotics ve daha birçok robot üreticisi bir mektup yayınlayarak robotların silahlanmasını kesinlikle desteklemeyeceklerini belirtmişti. Şirketler ayrıca kanun yapıcılardan ve ordu görevlilerinden bu tarz girişimlerden kaçınmalarını istemişti.

Ancak robot üreticilerinin tüm ricalarına rağmen San Francisco Polis Departmanı, dün eyalet meclisinde yapılan oylama ile gerekli durumlarla tam donanımlı silahlı robotların kullanımına onay verdi.

YASA SADECE SAN FRANCISCO'DA GEÇERLİ OLACAK

Webtekno'nun haberine göre Kaliforniya eyalet meclisinde yapılan oylamada yasanın sadece San Francisco’da geçerli olacağı belirtildi.

Oy çoğunluğuyla meclisten geçen yasa, San Francisco Polis Departmanı’nın gerek duyması halinde tam donanımlı ve hem ağır silahlı hem de hafif silahlı robotları operasyonlarda kullanmasının önünü açtı. Hem yapay zekâ destekli hem de tamamen uzaktan kontrol edilen robotları kapsayan bu yasaya göre polis departmanı, polisler için hayati tehlike oluşturabilecek operasyonlarda özel olarak tasarlanmış bu robotları tam yetkiyle kullanabilecek. Ayrıca robotların “hedefleri” yaralama dışında öldürmek için de kullanılması için izin verdildiğini de belirtelim.

Yasada ayrıca polis departmanında görev yapan ve göreve başlayacak tüm robotların da listesi meclise sunuldu. Listede 12 adet silahsız bomba imha robotu yer alırken 5 adet de makineli tüfek ve bombatar gibi donanımlara sahip “muharebe robotları” yer aldı. Ayrıca bu robotların standart robotların silahlandırılmış versiyonu olmadıkları ve tüm muharebe robotlarının askeri standartlara göre üretildiğinin de altı çizildi.

Yetkililer muharebe robotlarının ağır çete savaşları ve terör operasyonlarında düzenleneceğini açıklasa da San Francisco’daki vatandaşlar ise polis güçlerinin bu muharebe robotlarını sıradan vakalarda bile kullanarak halkı korkuyla sindirmeye çalışacağını iddia ediyor.