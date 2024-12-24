Sanal gerçeklik ortamında tat almayı sağlayan elektronik lolipop

Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:45

Güncelleme: 24.12.2024 - 19:48

Sanal ortamın gerçek ile bağdaşması için çalışmalar sürüyorken yeni yapılan bir çalışma sanalda bir şeylerin tadını almamızı sağlayabilir. Araştırmacıların PNAS dergisinde yayınladığı yeni bir çalışmadaki lolipop benzeri cihaz sanal gerçeklikte dokuz farklı lezzeti tatmanıza izin veriyor.

SANAL GERÇEKLİKTE TAT ALMA

Bilim insanları çalışmalarında, tatların simüle edildiğini ve hatta tat alma hissinin gerçekçi olmasına yardımcı olmak için kokularla birleştirilebileceğini vurguluyor. Daha önce de kokuların 3 boyutlu yazıcılarla basılması ve kişilere dijital olarak ulaşması gündeme gelmişti.

Bu cihazda ise jellerle dolu küçük keseler kullanarak farklı tatların simüle edilmesi amaçlanıyor. Bu jeller, kullanıcının tükürüğüyle karıştığında VR deneyiminin sergilediği farklı tatları simüle edebilen çeşitli kimyasalların salınmasını sağlıyor.

Araştırmacıların aktardığına göre VR lolipopu şu ana kadar şeker ve tuz başta olmak üzere sitrik asit, kiraz, çarkıfelek meyvesi, yeşil çay, durian meyvesi, süt ve greyfurt tatları sağlayabildi. Burada verilen tat miktarının uygulanan voltaj miktarına bağlı olduğu söyleniyor.

Bu sayede farklı tatlar elde edebilmek için birkaç aroma karıştırılabilir. Bu sayede elde edilen tat sayısı artırılabilir.