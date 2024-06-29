Sanal gerçeklik özellikli lensler gerçek olmaya yakın

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:07

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:07

Aksiyon filmlerinde sıklıkla kullanılan ve karakterlerin görüş alanına ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi aktaran akıllı kontakt lensler en ilgi çekici teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak bu tür bir cihazın gerçek dünyada karşılaşacağı bir sorun var: Artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini üretmek için enerjiye ihtiyaç duyması. Geleneksel piller bu cihazlarda kullanılamıyor.

Bu filmler, bu fütüristik lenslerin nasıl çalıştığını açıklamıyor, ancak yine de bir araştırmacıya akıllı kontakt lensler için güvenli, ultra ince piller üretmenin bir yolunu bulma konusunda ilham vermiş gibi gözüküyor.

ÖZEL BİR PİL SORUNU ÇÖZEBİLİR

Chip'in aktardığına göre burada önerilen çözüm, bir saç telinden biraz daha kalın olan ve kontakt lense sığabilecek özel bir pil. İnanılmaz bir şekilde pil, gözyaşlarınızdaki şekerle şarj edilebiliyor ve gözlerinizdeki nem ne kadar fazla olursa pil ömrü o kadar iyi oluyor. Teknoloji sadece akıllı kontakt lenslerin üretilmesine değil, aynı zamanda diyabetli kişilerde şeker seviyesini ölçebilen lenslerin de üretilmesini sağlayabilir.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi bilim insanı Lee Seok Woo, CNBC ile yaptığı görüşmede Görevimiz Tehlike filmindeki bir sahnenin akıllı kontakt lensler hakkında düşünmesine sebep olduğunu söyledi. Serinin dördüncü filminde bir ajan, yüz tanıma ve göz takibi gibi gelişmiş özelliklere sahip lensler kullanıyor. Ancak bu özellikler için enerjiye ihtiyacınız var. Kontakt lensler yalnızca 0,5 mm inceliğinde olduğundan pillerin daha da ince olması gerekir. Lee, yaklaşık 0,2 mm, yani insan saçının kalınlığının yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir pil paketi tasarladı.

Araştırmacılar daha sonra pili kullanıcı için güvenli bir şekilde çalıştırmanın bir yolunu buldular. Bunun için, akıllı telefonlar gibi her türlü cihazda bulabileceğiniz lityum iyon pillere alternatif, biyouyumlu bir salin solüsyonunu incelediler.

Bu pil, normal kablolu yöntem veya kimyasal yöntem kullanılarak yeniden şarj edilebiliyor. Kullanılan kimyasal yöntem, pili kaplayan glikoz ile tuzlu su çözeltisindeki sodyum ve klorür iyonları arasındaki kimyasal reaksiyondan oluşuyor. Bu şekilde sekiz saatlik bir şarj, akıllı lenslerin yüzde 80’e kadar şarj olmasını sağlayacaktır ve bu da birkaç saatlik kullanılmasını mümkün kılıyor. Bu süreler filmlerdeki casuslar için iyi olmasa da, yine de etkileyici olduğu kesin.

Akıllı kontakt lensleri yeniden şarj etmenin başka bir yolu daha bulunuyor. Lensleri taktığınız sürece, insan vücudunun doğal çalışması şarj sürecine yardımcı olabilir. Gözyaşları da glikoz içerdiğinden dolayı araştırmacılar, akıllı kontakt lensleri takarken gözyaşlarının pilleri şarj edilebileceğini söylüyor. Bunun için bir miktar (mümkün olduğu kadar sık) ağlamanız gerekebilir. Ne kadar çok ağlarsanız, o kadar fazla pil ömrüne elde edersiniz

Araştırmacıların, şu anda her iki yöntemle de şarj edilebilen ve çalışan bir prototip oluşturmuş durumda. Ancak üretilen voltaj konusunda bir sorunla karşılaşıyorlar. Pil 0,3V ila 0,6V arasında voltaj üretebiliyor ve bu, veri depolamak veya internete bağlanmak için yeterince yüksek değil.

Araştırmacılar halihazırda pilin özelliklerini ticari kullanımlar için geliştirmeye çalışırken, pilin başka bir potansiyel kullanım alanını da belirlediler. Lee ve ekibi, diyabetik hastalardaki glikoz seviyelerini gözyaşlarındaki şeker seviyesini okuyarak ölçmeye çalışıyor.