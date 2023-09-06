Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğünde olacak olan uygulamalar açıklandı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:08

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:08

Apple'ın Vision Pro kulaklığı için hazırladığı App Store, uyumlu tüm iPhone ve iPad uygulamalarını "varsayılan olarak" içerecek. Salı günü yapılan bir güncellemede Apple, yeni App Store'u bu sonbaharda visionOS'un geliştirici beta sürümüyle birlikte yayınlayacağını söyledi.

Hem iPad hem de iPhone uygulamaları yeni App Store'da visionOS uygulamalarıyla birlikte görünecek. Apple'ın daha önce de söylediği gibi, iOS ve iPadOS uygulamalarını "ek bir çalışma gerektirmeden" otomatik olarak yeni karma gerçeklik işletim sistemine aktaracak. Geliştiriciler gerekirse uygulamalarını optimize etmeye devam edebilecekler.

Apple, "Varsayılan olarak, iPad ve/veya iPhone uygulamalarınız Apple Vision Pro'daki App Store'da otomatik olarak yayınlanacaktır," diye belirtiyor. "iPadOS ve iOS'ta bulunan çoğu framework visionOS'ta da yer alıyor, yani neredeyse tüm iPad ve iPhone uygulamaları visionOS'ta değiştirilmeden çalışabiliyor."

Geliştiriciler ayrıca Apple'ın visionOS yazılım geliştirme kitini kullanarak Vision Pro için bir uygulama oluşturma seçeneğine de sahipler. Apple, Vision Pro geliştirici kitleri için başvuruları Temmuz ayında almaya başlayarak, önümüzdeki yılın başlarında resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geliştiricilere aygıtla oynamaları için bolca zaman verdi.