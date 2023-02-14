Batarya kullanımına aza indirecek Andorid 14 geliştirici sürümü

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 14:20

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 14:20

Uzun bir süredir beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü hakkında çalışmalar halen sürüyor. Geliştirilen ve daha tam sürümün ne zaman geleceği belli olmayan Android 14 için ilk geliştirici sürümü yayınlandı. Bu noktada bilinmesi gereken şey ise bu sürümde 'telefonlarda batarya kullanımının en aza indirgenmesi' ve 'güvenliğin bir üst seviyeye' çıkartılması.

ANDROID 14'ÜN İLK GELİŞTİRİCİ SÜRÜMÜNDE NELER VAR?

Google'ın geliştirdiği Android 14 sürümünde dikkat çeken bazı noktalar var. Örneğin, işletim sisteminin logosu. Bu yeni logoda uzaya bir gönderme bulunuyor. Havalanan bir uzay mekiğinin küçük bir kısmının göründüğü bu logoda söylenene göre NASA'nın uzay görevlerine gönderme yapılıyor.

Burada aynı zamanda bir başka önemli detay var o da batarya tüketiminin en aza indirmek. Google bu noktada yeni optimizasyonlara odaklanacak.

Yalnızca standart akıllı telefonlar için değil aynı zamanda tabletler ve katlanabilir ekranlı cihazlar için de tasarlanan bu sürüm, büyük ekranlı cihazları da kapsayacak şekilde dizayn edilecek.

Android telefon kullanıcılarının en çok yaşadığı sorunlardan biri olan güvenlik sorunu bu sürümde biraz daha aşılacak gibi duruyor. Google'ın güvenlik tarafında daha tedbirli davranacağı düşünülüyor.

Bir diğer yandan kullanıcıların yüzde 200'e kadar yazı boyutlarını ayarlamasına imkan sunulacak. Buradan da anlaşılacağı gibi Android 14 daha fazla kişiselleştirme alanı sunmak için olanak tanıyacak.