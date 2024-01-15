Şarj devrimleri bitmiyor! Telefonu 50 yıl şarj etmeden kullanmak

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:13

Bir şirket nükleer pil ürettiğini ve bunun da telefonları 50 yıl tek şarj ile kullanılabileceğini iddia ediyor. Betavolt, nükleer pillerin güvenilir olduğunu söylerken, bu pilin 5x15x5 milimetreküp boyutlarında, 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağladığı aktarılıyor. Şirket, 2025’e kadar 1 watt kapasiteli bir batarya üretmeyi de planlıyor.

HANGİSİ GERÇEK BATARYA DEVRİMİ?

Betavolt'un amacı ise geliştirilen nükleer pili seri üretime geçirmek. Telefon, drone ya da diğer elektronik cihazlarda pilin kullanılmasını sağlamak. Şirketin ürettiği bu pilin ne zaman kullanıma sunulacağı ise duyurulmadı.

Daha önce de ABD'li bir girişim, TV kumandaları ve kablosuz klavyeler gibi ev cihazlarındaki milyarlarca pilin yerini alabileceğini iddia ettiği bir iç mekan güneş panelini tanıtmıştı. Ambient Photonics, yeni güneş pilinin sadece iç mekan ve dış ortam ışığından sürekli güç sunabildiğini ve mevcut teknolojilerden üç kat daha fazla enerji sağladığını açıklamıştı.

Dünyada her geçen gün artan yeşil enerji kullanımı üzerine, başta otomotiv sektörünü etkileyecek sodyum iyon pillerde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önem taşıyan sodyum iyon pilleri dünyanın en büyük pil üreticisi CATL de kısa süre önce üretmeye başladığını duyurmuştu.