Yeni 'altın batarya' ile 15 dakikada 500 kilometre menzil

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:24

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:24

Her geçen gün daha fazla otomobil üreticisi ultra hızlı şarjı destekleyen yeni batarya paketleri tanıtıyor. En son Geely'nin sahibi olduğu Zeekr, uyumlu bir şarj cihazına takıldığında sadece 15 dakikada 500 km menzil ekleyebilen yeni bir lityum-demir-fosfat (LFP) bataryayı duyurdu.

"Altın batarya"dan yararlanacak ilk model Zeekr 007 elektrikli sedan olacak ve bunu diğer bazı araçlar izleyecek.

Kapasitesi bilinmeyen batarya, 500 kW'a varan şarj kapasitesi sayesinde sadece 15 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek ve bu süreçte söz konusu 500 km'lik menzili ekleyebilecek. Çin'in Tesla'ya rakip yeni sedanı, Geely'nin SEA platformunun bir türevi olan PMA2+ mimarisine dayanıyor ve 870 km'ye kadar CLTC menzili sunmayı vadediyor.

ENERJİ YOĞUN BATARYA

LFP (lityum-demir-proshapte) piller genellikle NMC (nikel-maganez-kobalt) pillere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olsa da Zeekr mühendisleri akıllı bir tasarımla bunu tersine çevirmeyi başardı. Şirket, yeni malzemeler ve "basitleştirilmiş yapısal tasarım" kullanarak yüzde 83,7 gibi etkileyici bir hacim kullanım oranı elde etti. Bu da yeni batarya paketinin kompakt ve enerji yoğun olacağı anlamına geliyor. Zeekr'in 001 shooting brake ve 009 minivan modellerinde kullanılan CATL Qilin nikel-manganez-kobalt bataryanın hacim kullanım oranı yüzde 72 ile yeni batarya oranla oldukça düşük.

Yüksek yoğunluğuna rağmen Zeekr yeni bataryasının çok güvenli ve yangına dayanıklı olduğu konusunda ısrar ediyor. Akünün dayanıklılığının Çin'deki Ulusal Motorlu Araç Kalite Denetim ve Test Merkezi tarafından yürütülen sıkı güvenlik testleriyle kanıtlandığı da iddia ediliyor.

"Altın batarya" Geely tarafından Quzhou, Zhejiang'da üretilecek. Otomobil üreticisi kendi bataryalarını kendi bünyesinde geliştirip üreterek dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı ve elektrikli araçların üretim maliyetlerini düşürerek hızla gelişen bu ortamda daha da rekabetçi hale gelmeyi hedefliyor. Benzer bir strateji, kısa bir süre önce kendi batarya paketini geliştirdiğini duyuran rakip marka Nio tarafından da izleniyor.

HANGİ MARKALARDA KULLANILACAK?

Autocar, Zeekr'in yeni lityum-demir-fosfat (LFP) ünitesinin Geometry, Polestar, Proton, Smart, Volvo ve hatta Lotus dahil olmak üzere Geely'nin sahip olduğu diğer markaların elektrikli araçlarında da yer alacağını bildirdi.

Zeekr Çin'deki şarj ağını 2026 yılına kadar 10 binden fazla ultra hızlı şarj noktası içerecek şekilde genişletme sözü verdi, şu anda 401 lokasyonda 2 bin 200 ünite mevcut. Ancak şu anda bu şarj cihazları tarafından sunulan 360 kW'lık şarj oranı, Zeekr 007'nin 500 kW'lık şarj kapasitesinden yararlanamıyor.