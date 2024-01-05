Yeni bataryalarda menzil kaybı olmadan tam 500 bin kilometre: Testi geçti!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 07:10

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:10

QuantumScape'in katı hal bataryaları en son testi geçti. Menzil kaybı olmadan 500 bin kilometre sunabileceği ifade edildi.

Otomotiv ortaklarına katı hal akü prototiplerinin ilk teslimatından bir yıl sonra QuantumScape, Volkswagen Group'un akü merkezli iştiraki PowerCo'dan teknolojisinin potansiyeli için ek övgü alıyor. PowerCo kısa süre önce QuantumScape'in katı hal hücreleriyle bir dayanıklılık testini tamamladı ve bir gün neredeyse hiç menzil kaybı olmadan 500 bin kilometre gidebilen elektrikli araçlara güç verebileceklerini belirledi.

QuantumScape ($QS), bir gün daha güvenli, daha hızlı şarj olan ve daha uzağa gidebilen elektrikli araçlara güç sağlayabilecek ölçeklenebilir, enerji yoğun katı hal pil hücreleri geliştirmek için on yılı aşkın süredir çalışan gelişmiş bir pil teknolojisi şirketidir.

HEDEFLERİ AŞTI

QuantumScape'in katı hal batarya geliştirmedeki görev süresi boyunca, Volkswagen Group en başından beri bir ortak olmuştur ve girişimin en büyük yatırımcılarından biri olmaya devam etmektedir. Volkswagen gibi OEM'ler, QuantumScape'in gelişimini sürdürmesine ve sektördeki en umut verici katı hal pil teknolojilerinden bazılarını sunmasına yardımcı oldu.

Aralık 2022'de şirket, Volkswagen Group ve diğerleri de dahil olmak üzere otomotiv ortaklarına test için 24 katmanlı katı hal hücrelerinin ilk partisini teslim etti. O zamandan beri QuantumScape'in daha da enerji yoğun hücreler geliştirdiğini ve Ekim 2023 itibarıyla test sırasında performans hedeflerini aştığını öğrendik.

Yakın zamanda Volkswagen Group'un akü iştiraki PowerCo, QuantumScape'in 24 katmanlı hücreleriyle kendi dayanıklılık testlerini tamamladı ve önemli ölçüde daha az akü bozulmasıyla daha iyi menzil sunacak gelecekteki elektrikli araçlar için cesaret verici sonuçlar bildirdi.

RAPOR AÇIKLANDI

PowerCo'dan gelen bir rapora göre, QuantumScape tarafından daha önce paylaşılan performans ölçümlerini resmi olarak doğruladı ve daha uzun menzilli EV'leri ölçeklendirilmiş uygulamaya daha da yaklaştırdı. electrek.co'nun aktardığına göre VW Grup çatısı altındaki akü şirketi, Almanya'nın Salzgitter kentindeki laboratuvarında birkaç ay boyunca gerçekleştirilen ve katı hal hücrelerini binden fazla şarj döngüsünden geçiren dayanıklılık testi sürecini ayrıntılı olarak açıkladı.

Sonuç, orijinal kapasitesinin yüzde 95'inden fazlasını koruyan bir akü oldu. Bu verilere dayanarak PowerCo, QuantumScape hücreleriyle donatılmış 500-600 km WLTP menziline sahip bir elektrikli aracın (EV) toplam menzilde gözle görülür bir kayıp olmadan yaklaşık 500 bin km gidebileceğini belirtiyor.

'CESARET VERİCİ SONUÇLAR'

Bu geliştirme aşamasındaki katı hal hücreleri için endüstri standardı hedefler 700 şarj döngüsü ve maksimum yüzde 20 kapasite kaybı iken, PowerCo, QuantumScape'in katı hal hücresinin bu beklentileri aştığını ve geliştiricinin hissedarlara yazdığı 3. çeyrek mektubunda özetlenen kendi sonuçlarını doğruladığını belirtiyor. Enerji yoğun hücreler ayrıca hızlı şarj yetenekleri, güvenlik ve kendi kendine deşarj gibi diğer test kriterlerini de karşıladı veya aştı. PowerCo CEO'su Frank Blome şöyle konuştu:

''Bunlar, katı hal hücresinin potansiyelini etkileyici bir şekilde destekleyen çok cesaret verici sonuçlardır. Bu gelişmenin nihai sonucu, uzun menziller sağlayan, süper hızlı şarj edilebilen ve pratik olarak eskimeyen bir pil hücresi olabilir. Katı hal hücresinden eminiz ve seri üretim için ortağımız QuantumScape ile birlikte tüm hızımızla çalışmaya devam ediyoruz.''

PowerCo, Volkswagen Group için geliştirdiği birleşik hücre konsept tasarımının QuantumScape'in katı hal hücre teknolojisini barındırmaya zaten uygun olduğunu paylaştı. Bir sonraki adım, her iki şirketin de elektrikli mobilitenin "kutsal kasesi" olarak kabul edilen ölçeklendirilmiş katı hal batarya üretimine doğru ilerlerken üretim süreçlerini mükemmelleştirmek ve ölçeklendirmek olacak.

'EN KISA SÜREDE PAZARA SUNMAK İÇİN...'

QuantumScape'in uygulanabilir, ölçeklendirilmiş üretime ulaşmadan önce yapması gereken birtakım işleri daha var. Ancak VW bir gün uzun menzilli, katı hal EV'leri sunma umuduyla desteğini sürüdürüyor. QuantumScape kurucusu ve CEO'su Jagdeep Singh ise konu üzerine şöyle konuştu:

''Volkswagen Group'un PowerCo testinden elde edilen bu sonuçlar, QuantumScape'in anodsuz katı hal lityum-metal hücrelerinin olağanüstü performansa sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu teknolojiyi pazara sunmak için daha yapacak çok işimiz olsa da, benzer koşullar altında karşılaştırılabilir bir döngü sayısında bu kadar yüksek deşarj enerjisi tutma özelliği gösteren başka bir otomotiv biçimli lityum metal pilden haberdar değiliz. Bu teknolojiyi sanayileştirmek ve mümkün olan en kısa sürede pazara sunmak için Volkswagen Group ve PowerCo ile yakın bir şekilde çalışmaktan heyecan duyuyoruz.''