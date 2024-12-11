Şarj kabloları da hack cihazlarına dönüşüyor

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:17

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:17

Dijital dünyada güvenlik tehditleri hızla artıyor ve bu konudaki gelişmeleri takip etmeyenlerin, hacker'ların kurbanı olmaktan kaçınması çok zor.

Güvenlik uzmanları şimdi, telefonların şarj kabloları hakkında yeni bir uyarı yaptılar. Orijinal şarj kablosu yerine üçüncü parti ucuz şarj kablosu kullananlar büyük bir risk altında. Eğer kabloyu üreten / satan şirket güvenilir bir donanım üretici değilse, bu kabloları içine minik çipler yerleştirerek, telefonu tarayan bir casus cihazına dönüştürmeleri mümkün oluyor.

UCUZ ŞARJ KABLOLARI TEHLİKELİ

Chip'in yer verdiği ayrıntılara göre içine süper küçük elektronik bileşenlerin saklandığı bu kablolar, bilgisayarın kendi Wi-Fi anteni aracılığıyla internete bağlanabiliyor, bağlandığı telefonları veya bilgisayarları gözetleyebiliyor, tüm dosyalara erişebiliyor. Saldırgan, bir kez bağlandıktan sonra cihazın tamamen kontrolünü bile ele geçirebiliyor.

Maalesef, sıradan kullanıcıların bu casus cihazlarının varlığını anlaması mümkün değil. Güvenlik araştırmacıları ise özel cihazlarla, cihazların röntgenini çekerek içinde "olmaması gereken" elektronik bileşenler olup olmadığını kontrol ettiklerinde, bazı "ucuz" şarj kablolarının içinde bu tehlikenin varlığını keşfettiler.

Dolaysıyla, şarj kablosu alırken ya orijinal cihaz üreticisinin yedek parçasını tercih etmeye çalışmalısınız, ya da saygınlığından ve güvenilirliğinden emin olduğunuz kurumsal büyük üreticilerin yedek parçalarını seçmek çok daha güvenli olacaktır.

Dahası, restoranlarda, havalimanlarında veya kamuya açık başka alanlarda, telefonları şarj etmek için sunulan yabancı kabloların da bu tür tarayıcılar içermediğinin hiçbir garantisi yok.