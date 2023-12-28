Hemen silinmesi gereken Android uygulamaları listelendi

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:33

Google Play Store üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan sahte ya da zararlı uygulamalar, uzmanlar tarafından tespit edildiği gibi silinmesi öneriliyor. Buna göre daha önce de milyonlarca kişinin indirdiği bu sahte ya da zararlı yazılım içeren uygulamalar arasında yenileri eklendi.

TELEFONUNUZDA YÜKLÜYSE HEMEN KALDIRMANIZ GEREKEN UYGULAMALAR

Bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılsa bile kişilerin telefonlarında kalabiliyor. Bu yüzden eğer listelenen uygulamalardan biri bile yüklüyse hemen kaldırılması gerekiyor.

İşte duyurulduğu kadarıyla Android kullanıcılarının hemen silmesi gereken uygulamalar şu şekilde: