Hemen silinmesi gereken Android uygulamaları listelendi
Zaman zaman Android tarafta silinmesi gereken zararlı yazılımlar listeleniyor. Yenileri de yakın bir zaman önce yayınlandı. İşte silinmesi gereken uygulamalar:
Google Play Store üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan sahte ya da zararlı uygulamalar, uzmanlar tarafından tespit edildiği gibi silinmesi öneriliyor. Buna göre daha önce de milyonlarca kişinin indirdiği bu sahte ya da zararlı yazılım içeren uygulamalar arasında yenileri eklendi.
TELEFONUNUZDA YÜKLÜYSE HEMEN KALDIRMANIZ GEREKEN UYGULAMALAR
Bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılsa bile kişilerin telefonlarında kalabiliyor. Bu yüzden eğer listelenen uygulamalardan biri bile yüklüyse hemen kaldırılması gerekiyor.
İşte duyurulduğu kadarıyla Android kullanıcılarının hemen silmesi gereken uygulamalar şu şekilde:
- Essential Horoscope for Android
- 3D Skin Editor for PE Minecraft
- Logo Maker Pro
- Auto Click Repeater
- Count Easy Calorie Calculator
- Dots: One Line Connector
- Sound Volume Extender
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