Sarmal galaksilerin çarpışması! 1 trilyon Güneş'ten daha parlak

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:26

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:26

Evrendeki gözümüz kulağımız olan ve göreve başladığından bu yana pek çok büyüleyici görüntü yakalayan James Webb Uzay Teleskobu, galaksileri, yıldız oluşumlarını ve evrenin ortaya çıkışını anlamamıza yardım edecek görüntüler göndermeye devam ediyor.

2 SARMAL GALAKSİ 700 MİLYON YIL ÖNCE ÇARPIŞMAYA BAŞLADI

Webtekno'nun aktardığı son görüntüler ise gelecekte bizim galaksimizin de içinde bulunacağı bir sürece dair büyüleyici detayları ortaya koyuyor; iki galaksinin 'çarpışması' süreci. Arp 220 ismi verilen bu oluşum, birleşme sürecinde olan iki sarmal galaksiden oluşuyor ve bu galaksiler 700 milyon yıl önce 'çarpışmaya' başladı.

Galaksilerin birleşme süreci, yeni bir yıldızın doğumunu tetikledi ve bu da devasa bir 'ışık patlaması' demek

Bizden 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve iki galaksiden oluşan Arp 220, aynı zamanda bize 'en yakın' üç galaksi birleşmesi arasından en parlağı. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, birbirlerinden 1.200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu ana galaksilerin çekirdeklerini daha önce keşfetmişti. Bu iki galaksinin birleşmekte olan çekirdeklerinin her biri yıldız oluşumunu besleyen 'halkalar' ile çevrili.

Devasa enerjilerin açığa çıktığı bu sürecin görüntüsü ise bir trilyondan falza Güneş parlaklığında. Kıyaslama yapmak isterseniz, Samanyolu Galaksisi, yalnızca on milyar Güneş parlaklığında..

Aynı manzarayı daha önce Hubble böyle görüntülemişti;