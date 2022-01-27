Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

27 Ocak 2022 Perşembe, 16:21

İktidarın, "20 yıllık rüya gerçek oluyor" diyerek kurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA) yapılan atama "bu kadarı da olmaz" dedirtti. 2023’te "Ay’a sert iniş" görevi verilen ajansa iki yıllık Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu AKP’li İlyas Haliloğlu atandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; iktidarın, siyaset üstü kurum dediği ajansa, kariyerinde çeşitli AKP aday adaylıkları bulunan Haliloğlu'nun 9 Aralık 2021’deki atanması Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nden naklen gerçekleştirildi.

SEBZE ÜRETİM TEKNİĞİ

Atama yazısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.

Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nde teknisyen olarak çalışan İlyas Haliloğlu, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun. Öğrenim durumunu gösteren, “Personel Hareketleri Onayı”na göre Haliloğlu, Sebze Üretim Tekniği’ndeki öğreniminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde de okudu.

AKP ADAY ADAYI

Haliloğlu’nun öğrenim durumu ve depreme dair skandal sözlerinin yanı sıra siyasi kariyeri de dikkat çekti. Haliloğlu’nun 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Erciş Belediye Başkan Aday Adayı olduğu, 2015’te yine AKP’den Van Milletvekili Aday Adayı olduğu belirtildi. Haliloğlu’nun AKP milletvekili danışmanlığı da bulunuyor.

HEMEN "KARTINI" ÇEKTİ

İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Uzay Ajansı'nın not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumuna, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"

KURUMUN KENDİ BİNASI YOK

Henüz kendisine ait bir binası olmayan TUA, TÜBİTAK’a ait binanın bir katında çalışıyor. 2023’te Ay’a iniş yapmak ile görevlendirilen ajansın bugüne kadar yaptığı harcamaların arasında, VIP minibüs ve 30 bin TL’lik tabela ve kapı isimlikleri yer alıyor.