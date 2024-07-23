Şempanzeler, insanlar gibi sohbet ediyor

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:36

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:36

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, Uganda ve Tanzanya ormanlarındaki 5 vahşi şempanze topluluğundan 250'den fazla şempanzenin birbirleriyle iletişimlerini inceledi.

İNSANLARLA DERİN EVRİMSEL BENZERLİK VAR

Araştırma, vahşi şempanzelerin insanlar gibi hızlı, sırayla konuştukları ve konuşma sırasının kendilerine gelmesi için beklediklerini ortaya koydu. Buna göre, vahşi şempanzeler bilgi alışverişinde bulunduğunda "hızlı tempolu dönüşler" yaparken, zaman zaman da birbirlerinin sözünü kesiyor.

Araştırma ekibinden St. Andrews Üniversitesinde görevli Profesör Cat Hobaiter, vahşi şempanzelerin konuşmalarının insanlarla derin evrimsel benzerlikleri olduğuna dikkati çekti.

Profesör Hobaiter, konuşmalarında hızlı sıra almanın insan diyaloğunun ayırt edici bir özelliği olduğuna işaret ederek, insanların 200 milisaniye aralıklarla konuştuğunu, şempanzelerin ise biraz daha uzun aralıklarla iletişim kurduğunu belirtti.

Hobaiter, vahşi şempanzelerin de insanlara benzer şekilde iletişime geçtiğini, konuşmalarda sıraya girdiklerini, birbirlerinin sözlerinin arasına girdiklerini ve jest ve mimiklerini kullandıklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayınlandı.