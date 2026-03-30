Sephora'ya çocukları hedefleyen pazarlamasından dolayı soruşturma

İtalya Rekabet Kurumu bu markaların sahibi, lüks ürün devi LVMH'ye soruşturma açtı.

Bu markaların genç influencerlar yoluyla çocukları hedefledikleri, henüz 10 yaşına bile gelmemiş çocuklara "yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünleri" satmaya çalıştığı iddia ediliyor.

İtalyan kurum, şirketin eylemlerinin "kozmetikoreksi" olarak bilinen "kozmetik bağımlılığını" körüklemiş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, gençlerde cilt bakım ürünlerine yönelik "sağlıksız takıntının" yükselişte olduğunu düşünüyor.

LVMH soruşturmaya yönelik olarak yaptığı yazılı açıklamada, "yetkililerle tam iş birliğine açık olduklarını" belirtti.

Soruşturma kapsamında maliye polisinin perşembe günü Sephora'nın İtalya'daki ana merkezinde arama yaptığı açıklandı.

Rekabet Kurumu, şirketin sattığı kozmetik ürünlerin "çocuklar için olmadığını açıkça belirtmemiş olabileceğini", hatta aksine genç ve takipçi sayısı daha az olan influencerlar yoluyla gizli pazarlama stratejileri izleyerek, çocukların bu ürünleri almalarını teşvik etmiş göründüğünü belirtti.

Soruşturma, yetişkinlere yönelik ürünlerin çok erken yaşlarda kullanılmasına neden olan "haksız ticari eylemleri" merkezine alıyor. Bu kapsamda, henüz 10 yaşında bile olmayan çocukların, yüz maskesi, serum ve yaşlanma karşıtı kremler gibi yetişkinlere yönelik ürünleri "takıntılı bir şekilde satın almaya teşvik edildiği" iddiası da inceleniyor.

Sosyal medyayı kullanıyorlar

Sosyal medyada çok aktif olan Sephora, yarattığı "Sephora kids" (Sephora çocuk) trendiyle, çocukların cilt bakım rutinleri ve satın aldıkları ürünleri paylaşmalarını teşvik ediyor.

Çocuklara yönelik açtıkları sosyal medya etiketleri altında, çocukların cilt bakım ürünleri satın aldığı yüzlerce video var.

Kozmetik markasının Instagram'da 23 milyon, TikTok'ta da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

İtalya Rekabet Kurumu ve İngiltere Dermatologlar Birliği, cilt bakım ürünlerinin çocuklar için zararlı olduğu uyarısını yaptı.

Uzmanlar bu ürünlerin çocukların cildinde tahriş, alerjik reaksiyon ve bazı durumlarda kalıcı cilt sorunlarına yol açabileceğini söylüyor.

İtalyan yetkililer Sephora ve Benefit ürünlerinde, çocuklara yönelik bu uyarıların "yer almadığını ya da yanıltıcı olabileceğini" belirtti.

Sephora'nın Türkiye'de 43 mağazası bulunuyor.