Sevimli ama vahşi: 450 milyon yıllık deniz akrebi fosili bulundu
Araştırmacılar 450 milyon yıl önce yaşanan Ordovisiyen dönemine tarihlenen, daha çok deniz akrebi olarak adlandırılsa da daha önce bilinmeyen bir eurypterid fosili keşfetti.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü liderliğindeki ortak bir çalışma grubu, Anji ilçesindeki Wenchang oluşumlarında buldukları ender eurypteridi rapor etti.
Araştırma, bu ayın başında ünlü bir bilimsel yayın olan Journal of Paleontology dergisinde yayımlandı.
DAHA ÖNCE BULUNAN TÜRLERDEN DAHA 'SEVİMLİ'
Araştırmanın önemli katılımcılarından ve enstitüde doktora öğrencisi olan Wang Han, parabolik bir kabukla çevrelenmiş yuvarlak bir kafası olan 15 santimetre uzunluğundaki türün, daha önce bulunmuş eurypterid türlerinden daha sevimli göründüğünü söyledi.
Ancak Wang, bunun aslında vahşi bir okyanus avcısı olduğunu ekledi.
Enstitü araştırmacısı ve aynı zamanda araştırma ekibinin bir üyesi olan Zhang Yuandong, Anji'de bulunan eurypteridin Çin'de bulunan türe ait en eski fosil olduğunu ve eurypteridlerin evrimine ışık tuttuğunu söyledi. Araştırma sırasında, derin denizde yaşayan sünger ve benzeri deniz canlılarının fosilleri de keşfedildi.
Zhang, yeni malzemelerin ortaya çıkması ve paleontolojik araştırma yöntemlerindeki ilerlemelerin, Çin'deki eurypteridlerle ilgili kapsamlı araştırmalara zemin oluşturacağını belirtti.
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