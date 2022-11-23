Shanghai'da ulusal iklim gözlemevi kurulacak
Çin Bilim Günlüğü gazetesinde çıkan bir habere göre Shanghai'da 2025 yılına kadar bir ulusal iklim gözlemevi kurulacak.
İklim gözlemevinin inşaatına, Çin Meteoroloji İdaresi tarafından onay verildi. Gözlemevi; sürekli, tüm hava koşullarında işleyen ve yüksek çözünürlüklü iklim hizmetleri sunmak üzere mega kentler için çok katmanlı iklim gözlem sistemine sahip olacak.
DOĞAL AFETLERİN ÖNLENİP HAFİFLETİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
Shanghai Meteoroloji Servisi; gözlemevinin, yoğun insan faaliyetlerinin etkisi altındaki ırmak ağzı bölgelerinde bulunan mega kentlerin ana meteorolojik sorunlarına odaklanacağını duyurdu.
Gazetede yer alan habere göre gözlemevinin, doğal afetlerin önlenip hafifletilmesini desteklemesi, iklim değişikliğiyle başa çıkma çabalarına katkıda bulunması ve ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarına yardımcı olması bekleniyor.
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