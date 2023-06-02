Shenzhou-15 astronotları 4 Haziran'da dönecekler
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CSMA), planlanan bütün görevlerini tamamlayan Shenzhou-15 astronotlarının, 4 Haziran'da Dünya'ya döneceğini duyurdu.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, üç astronot, uzay istasyonunun kontrolünü Shenzhou-16 mürettebatına devrederek ülkenin yörüngedeki ikinci mürettebat rotasyonunu tamamlamış oldu.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, astronotların, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına ineceklerini ve iniş alanında bunun için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.
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