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Shenzhou-16 uzay aracı üretim deneyleri için uzaya tohum götürdü

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yetiştirilen dokuz çeşit tohum, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracıyla uzaya gönderildi.

Xinhua
Yayınlanma: 02.06.2023 - 07:35
Shenzhou-16 uzay aracı üretim deneyleri için uzaya tohum götürdü
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Çin Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin Perşembe günkü haberine göre tohumlar Tiangong uzay istasyonunda uzay deneyleri için kullanılacak. Habere göre tohumlar arasında, Shanxi Ziraat Üniversitesi tarafından geliştirilen, eyalette yaklaşık 4 milyon mu (yaklaşık 266.667 hektar) büyüklüğündeki ekim alanına yayılan, yüksek verimliliğe ve geniş adaptasyon kabiliyetine sahip bir tür mısır tohumu da bulunuyor.

1987 YILINDA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Tohumların özellikle hastalıklara karşı dayanıklılıklarının, geleneksel yetiştirme yöntemleri veya uzayda bitki yetiştirme yoluyla daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Uzayda bitki yetiştirme işlemi, uzay aracı görevi sırasında genleri mutasyona uğratmak için tohum ve türlerin kozmik radyasyon ve mikro yerçekimine maruz bırakılmasıyla yapılıyor.

Çin, 1987'de ilk kez gerçekleştirdiği uzayda bitki yetiştirme deneyinden bu yana, yüzlerce bitki türünün tohumlarını, geri gönderilebilen onlarca uydu ve Shenzhou uzay araçlarıyla uzaya götürdü. Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı, salı günü fırlatıldı ve uzay istasyonu kombinasyonuyla kenetlendi.


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