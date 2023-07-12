Windows 11 için daha fazla Android uygulaması yolda

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:34

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:34

Windows 11 için daha fazla Android uygulamasının önü açıldı. Bilmeyenler için Android uygulamalarının Windows 11'de çalıştırılmasının WSA (Android için Windows Alt Sistemi) aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve uygulamalar da Amazon Appstore'dan indirildiriliyor.

Öte yandan Windows 11'deki Appstore artık genel kullanıma açıldı ve isteyen herkes Windows 11 için uygulamalarını sunabiliyor.

Bu çalışma sayesinde Windows 11'de kullanılabilecek Android uygulamalarının sayısında önemli bir artış olacak.



