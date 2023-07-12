Starfield'ın sistem gereksinimleri açıklandı
Tanıtımı yapıldığı günden beri merakla beklenen Starfield için sistem gereksinimleri açıklandı.
Oyunseverlerin keşfedebileceği binin üzerinde gezegenin yer alacağı Starfield için her detay belli oldu. Oyunun detaylı sistem gereksinimleri de açıklandı.
Starfield sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 22H2
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti
- Depolama alanı: 125 GB SSD
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen:
- İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080
- Depolama alanı: 125 GB SSD
- DirectX: Sürüm 12
AMD tarafı için de bir liste var:
1080p çözünürlükte oynamak için:
- İşlemci: AMD Ryzen 5 7600
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 7600
1440p (2K) çözünürlükte oynamak için:
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800
4K çözünürlükte oynamak için:
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT
Oyunun daha önce de farklı platformlarda farklı desteklerin olacağı ortaya çıkmıştı. Xbox konsollarında 30 FPS ile sabit olacak, Series X'te 4K çözünürlük, Xbox Series S'de ise 1440p çözünürlük oyunculara sunulacak.
Yer çekimi dinamiklerinin her gezegende farklı olacağı oyunda uzay gemisi de satın alınabilecek. Bu uzay gemilerini aynı zamanda özelleştirebileceksiniz. Karakterlerde yer alacak fiziksel özellikleri de Sims gibi adete ince eleyip sık dokuyabileceksiniz.
Oyunun standart sürümü 899 TL olacakken, premium sürüm 1.299 TL, Xbox mağazasında ise sırasıyla 1.150 TL ve 1.600 TL karşımıza çıkıyor. Oyun Game Pass aboneleri içinse ücretsiz oynanabilecek.
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