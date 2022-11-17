Alman devi Siemens, Rusya'daki tüm varlıklarını sattı

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:54

Siemens, Rusya’daki tüm finans ve kiralama (leasing) varlıklarını 2022 yılının dördüncü çeyreğinin sonunda sattığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Siemens yaptığı açıklamada, Rusya’dan ayrılma kararını Ukrayna’daki askeri operasyona tepki olarak verdiklerinin altını çizdi.

Şirket tarafından açıklanan mali raporda, Siemens’in 2022 mali yılının dördüncü çeyreğinin sonunda (temmuz- eylül) Rusya’daki tüm finans ve leasing işini sattığı belirtilirken, 2022 mali yılının sonunda şirketin Rusya’daki faaliyetlerini sona erdirmesinden kaynaklanan kaybının net 647 milyon Euro olduğu ifade edildi.