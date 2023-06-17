Siemens, Çin'deki operasyonlarını büyütüyor
Siemens, üretim kapasitesini inşa genişletmek için 2023'te dünya genelinde 2 milyar euro (2,18 milyar ABD doları) değerinde yatırım yapacağını açıkladı.
Siemens, Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki dijital fabrikasını genişleterek 400 yeni istihdam yaratmayı planlıyor. Şirkete göre bu genişleme, "Çin için Çin'deki yerel büyüme fırsatlarına hizmet etme" stratejisinin bir parçası.
Siemens, Çin'deki ana Dijital Endüstriler bölümünün satış rakamlarını açıklamadı. Alman Handelsblatt gazetesine göre bu meblağın 2 milyar euronun çok üzerinde olduğu tahmin edilirken, 2025'e kadar iki katına çıkması bekleniyor.
Şirketin açıklamasında, "Siemens'in Çinli müşterilerinin çoğu, özellikle dijitalleşme ve yüksek teknolojili üretimde yeni teknolojileri ilk edinenler oluyor" ifadesi yer aldı.
ŞİRKET BÖLGEYE YATIRIMLARINI ARTIRIYOR
Şirket rakamlarına göre, Siemens'in 2022 yılında Çin'deki toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 9,6 milyar euroya ulaştı.
Siemens ayrıca Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de yeni bir dijital araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) inovasyon merkezine yatırım yaparak, dijitalleşme ve güç elektroniği teknolojisi sayesinde hareket kontrol sistemlerinin geliştirilmesine hız verecek.
Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, şirketin Çin'deki operasyonlarının önemini vurguladı.
Busch, Perşembe günü Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, "Çin pazarı güçlü ve büyümeye devam edecek" derken, hiçbir şirketin bu fırsatı kaçırmayı göze alamayacağına dikkat çekti.
Siemens, yatırım kampanyasının bir parçası olarak Güneydoğu Asya'da artan talebi karşılamak için Singapur'da 200 milyon euro değerinde yeni bir yüksek teknoloji fabrikası kurma planını da duyurdu. (1 euro = 1,09 ABD doları)
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