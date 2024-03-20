Siemens ve NVIDIA ortaklıklarını metaverse'e taşıyor

Siemens, endüstriyel metaverse çalışmalarını geliştirmek amacıyla NVIDIA ile sürdürdüğü işbirliğinin kapsamını genişletme kararı aldı.

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Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:54
Siemens ve NVIDIA ortaklıklarını metaverse'e taşıyor
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Siemens ve NVIDIA, NVIDIA GTC Konferansı'nda üretken yapay zekanın karmaşık verilerin görselleştirilmesinde fotogerçekçiliği mümkün kılabileceğini gösterdi. İki şirket, sürdürülebilir gemi üreticisi HD Hyundai'nin yeni ürünler geliştirmek için bu teknolojiyi nasıl kullanabileceğini gösterdi.

Şirket, yeni NVIDIA Omniverse Cloud API'larıyla desteklenen etkileşimli görselleştirmeleri Siemens Xcelerator platformuna entegre ederek yapay zeka odaklı dijital ikiz teknolojisinin daha etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, ürünlerin ve deneyimlerin tasarlanma, üretilme ve sunulma şekillerinde devrim yaratacaklarını belirterek, "Bu yeni nesil endüstriyel yazılım, endüstriyel metaverse'e giden yolda müşterilerin ürünleri gerçek dünyada olduğu gibi, yani bir bağlam içinde ve çarpıcı bir gerçekçilik seviyesiyle deneyimlemelerini mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecekte müşterilerin bu ürünlerle doğal dil girdileri sayesinde etkileşime girmelerinin de mümkün olacağını aktaran Busch, "NVIDIA iş birliğimiz sayesinde Siemens Xcelerator portföyüne hızlandırılmış bilgi-işlem, üretken yapay zeka ve Omniverse entegrasyonu kabiliyetleri ekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang ise Omniverse ve üretken yapay zekanın, endüstriyel işletmeler için büyük bir dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydederek, "Siemens, NVIDIA platformlarını müşterileriyle buluşturarak sektör liderlerine her ölçekte yapay zeka destekli dijital ikizlerin yeni neslini oluşturmalarına yönelik fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki şirket arasındaki işbirliğinin sıradaki aşamasında Siemens, Siemens Xcelerator platformunun bir parçası olan, şirketin sektörün önde gelen bulut tabanlı Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımı Teamcenter X için bu yılın sonuna doğru yeni bir ürün çıkarmayı planlıyor.

NVIDIA Omniverse teknolojileri tarafından desteklenecek sistem, mühendislik ekiplerine iş akışındaki israf ve hataları ortadan kaldıracak seviyede sezgisel, fotogerçekçi, gerçek zamanlı ve fiziksel tabanlı dijital ikiz oluşturma olanağı sağlayacak.

Üretken yapay zeka kullanımı sayesinde malzeme tanımları ve aydınlatma ortamları gibi ayrıntıların yanı sıra diğer destekleyici ortam unsurlarının fotogerçekçi görsellerle kurulması ve ayarlanması süreci hızlandıracak.

Mühendislik verilerinin gerçek dünyada görünecekleri şekilde bağlama oturtulması sayesinde daha önce günler süren işler, saatler içinde tamamlanabilecek. Mühendislik ekiplerinin yanı sıra satış ve pazarlama ekiplerinden karar vericilere ve müşterilere kadar diğer paydaşlar da gerçek dünyadaki ürün görünümüne ilişkin daha derinlemesine içgörü ve kavrayış elde ederek daha bilgiye dayalı ve hızlı karar alabilecek.


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