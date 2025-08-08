Sims 5 neden gelmeyecek?

Electronic Arts'ın ekmeğini çıktığı günden beri yediği Sims serisine yeni bir oyun gelmeyeceği doğrulanmış oldu. Yıllardır Sims 5'in geleceği ve gelmeyeceğine yönelik bir tartışma sürüyordu. EA'ya yakın kaynaklar oyunun gelmeyeceğini söylüyordu ancak resmi olarak oyunun hiçbir zaman çıkmayacağı duyurulmuş oldu.

Sims 5'in gelmeme sebebi ise Sims 4'ün yıllar içinde çok fazla eklenti paketiyle depderin bir oyun dünyası oluşturması. 2014 yılında sunulan Sims 4 milyonlarca aktif oyuncuya sesleniyor. Oyunun 85'in üzerinde eklenti paketi var ve bu sayede farklı dünyalar oluşturmak mümkün oluyor.

Kısa bir süre önce ana oyun neredeyse her platformda ücretsiz olarak sunuldu ve bu sayede oyuncu sayısını da artırmayı başardı. Sims 4 oyuncularının sıfırdan yeni bir oyuna başlamamaları için Sims 5'i ayrı bir oyun olarak çıkartmayı düşünmediklerini söyleyen EA yöneticisi Laura Miele, Sims 4'ün güncellenerek yeniliklerin bu oyuna entegre olacağı çıkacağını belirtti.

Sims evreninin tekil oyunlardan oluşması değil, koskoca bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.