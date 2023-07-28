Sims rakibi olarak lanse edilen Life by You'nun çıkışı ertelendi!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:46

Güncelleme: 28.07.2023 - 09:46

Sims çıktığından beri oyun serisine benzeyen pek çok yapımla karşılaştık ancak hiçbiri EA imzalı seriye yaklaşamadı. Ancak bir süre önce tanıtılan ve dinamikleriyle gelişmiş bir Sims deneyimi sunacağı düşünülen Life by You'dan erteleme kararı geldi.

YARIM YIL ERTELENDİ

Paradox Interactive tarafından geliştirilen oyun normalde 12 Eylül'de çıkış yapıyordu. Ancak yapılan açıklamayla oyunun 5 Mart 2024 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Hatırlatmak gerekirse oyun Steam ve Epic Games gibi platformlardan PC için çıkış yapacak.

Oyunun açıklanan yeni tarihi ise erken erişim olarak çıkacak. Yani tam sürüm için yine beklemek gerekiyor.