Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games, 'The Sims 4' hayranlarını mutlu edecek bir haber verdi. Platform, The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle adlı paketi ücretsiz verme kararı aldı.
Tencent'in sahip olduğu oyun satın alma platformu Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta The Sims 4'ün ek paketini ücretsiz olarak verme kararı aldı.
The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paket normalde 360 TL'den satılıyor. Epic Games'in ücretsiz verdiği paket 18 Mayıs saat 10:00'a kadar mağazada erişilebilir olacak. Daha sonra almak isteyen kullanıcıların ücret ödemesi gerekecek.
Epic Games'in The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paketinin içerisinde ise şunlar yer alıyor:
- The Sims 4 Jungle Adventure
- The Sims 4 Luxury Party Stuff
- The Sims 4 Fashion Street Kit
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