Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games, 'The Sims 4' hayranlarını mutlu edecek bir haber verdi. Platform, The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle adlı paketi ücretsiz verme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:08
Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı
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Tencent'in sahip olduğu oyun satın alma platformu Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta The Sims 4'ün ek paketini ücretsiz olarak verme kararı aldı.

The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paket normalde 360 TL'den satılıyor. Epic Games'in ücretsiz verdiği paket 18 Mayıs saat 10:00'a kadar mağazada erişilebilir olacak. Daha sonra almak isteyen kullanıcıların ücret ödemesi gerekecek. 

Epic Games'in The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paketinin içerisinde ise şunlar yer alıyor:

  • The Sims 4 Jungle Adventure
  • The Sims 4 Luxury Party Stuff
  • The Sims 4 Fashion Street Kit

Epic Games The Sims 4 The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle

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