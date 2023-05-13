Epic Games 360 TL'lik Sims 4 paketini ücretsiz yaptı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:08

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:08

Tencent'in sahip olduğu oyun satın alma platformu Epic Games her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta The Sims 4'ün ek paketini ücretsiz olarak verme kararı aldı.

The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paket normalde 360 TL'den satılıyor. Epic Games'in ücretsiz verdiği paket 18 Mayıs saat 10:00'a kadar mağazada erişilebilir olacak. Daha sonra almak isteyen kullanıcıların ücret ödemesi gerekecek.

Epic Games'in The Sims 4 The Daring Lifestyle adlı paketinin içerisinde ise şunlar yer alıyor: