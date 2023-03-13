Google Stadia'nın bulut hizmeti de kapandı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:00

Google'ın oyun hizmeti olarak geliştirilen Stadia, oldukça büyük vaatlerle açılmıştı. 2019 yılında yayın hayatına başlayan sistem 2022 yılında resmen kapandı. Oyun hizmeti beklenen ivmeyi yakalayamadığı gibi istenilen özellikler getirilmesine rağmen alternatifleri kadar ihtiyaca karşılık veremedi.

GOOGLE'IN KISA ÖMÜRLÜ OYUN HİZMETİ

Google hizmet hakkında kapatılacağını ancak bazı bölümlerinin Google Cloud genelinde kullanılacağını söylemişti ancak 2023 yılının mart ayı itibarıyla bu son hizmet de artık kullanım dışı kaldı.

Yapılan resmi açıklamada Google Store üzerinden yapılan satın alımlar ya da Stadia Mağazası aracılıyla yapılan alışverişlerin geri ödeneceği bildirildi.