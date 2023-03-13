Google Stadia'nın bulut hizmeti de kapandı

Google Stadia için yolun sonu 2022 yılında görünmüştü. Şimdi ise bulut hizmeti de tamamen kapatılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:00
Google Stadia'nın bulut hizmeti de kapandı
Abone Ol google-news

Google'ın oyun hizmeti olarak geliştirilen Stadia, oldukça büyük vaatlerle açılmıştı. 2019 yılında yayın hayatına başlayan sistem 2022 yılında resmen kapandı. Oyun hizmeti beklenen ivmeyi yakalayamadığı gibi istenilen özellikler getirilmesine rağmen alternatifleri kadar ihtiyaca karşılık veremedi.

GOOGLE'IN KISA ÖMÜRLÜ OYUN HİZMETİ

Google hizmet hakkında kapatılacağını ancak bazı bölümlerinin Google Cloud genelinde kullanılacağını söylemişti ancak 2023 yılının mart ayı itibarıyla bu son hizmet de artık kullanım dışı kaldı. 

Yapılan resmi açıklamada Google Store üzerinden yapılan satın alımlar ya da Stadia Mağazası aracılıyla yapılan alışverişlerin geri ödeneceği bildirildi.


Google Stadia Google Stadia bulut hizmeti Google Stadia bulut hizmeti kapatıldı

İlgili Haberler

CS:GO rekora doğru koşuyor! Eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı

CS:GO rekora doğru koşuyor! Eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı
CS:GO'da Dust 2 haritası profesyonel maçlardan kaldırıldı!

CS:GO'da Dust 2 haritası profesyonel maçlardan kaldırıldı!
Yüzüklerin Efendisi oyundan hikaye fragmanı geldi

Yüzüklerin Efendisi oyundan hikaye fragmanı geldi

En Çok Okunan Haberler