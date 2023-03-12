Tasarımını gösteren Google Pixel 7a’nın görselleri sızdırıldı
Google'ın Pixel serisi Türkiye'de satışa sunulmasa da dünyada sükse yaratıyor. Bu bağlamda Pixel 7a'nın görselleri ortaya çıktı.
Google Pixel serisine birkaç ay önce 7 ailesini eklemişti. Oldukça dikkat çeken telefon serisi özellikle listelerde üst sıralarda yer alarak akıllı telefon tarafında başarısını kanıtlamıştı. Şimdi ise yolda olan daha uygun fiyatlı model hakkında detaylar ortaya çıktı. Google Pixel 7a'nın özellikleri ve tasarımı yapılan sızıntı ile belli oldu.
GOOGLE'IN DAHA UYGUN FİYATLI OLACAĞI SÖYLENEN PIXEL 7A'NIN BİLİNEN ÖZELLİKLERİ
Yapın sızıntılara göre Pixel 7a'nın serinin diğer modelleriyle benzer şekilde olacağı görülüyor. Öte yandan burada Google'ın Tensor G2 işlemcisinin telefona güç vereceği aktarılıyor.
OLED ekran kullanılacağı belirtilen telefonun 90Hz ekran yenime hızı ve 1080p gibi diğer modellere göre daha düşük kalan bir çözünürlüğü olacağı konuşuluyor. Kamera tarafında ise standart olarak gelecek kameranın 64 Megapiksellik, Sony IMX787 lensi olacağı tahmin ediliyor.
8 GB RAM ve 128 GB depolamadan söz edilen telefon için 5W kablosuz şarjın destekleneceği söyleniyor.
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