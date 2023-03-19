Şizofreni ile ilişkili 8 yeni gen keşfedildi

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 08:00

Dünyanın en saygın bilim yayınlanlarından Nature Neuroscience’ta yayınlanan yeni bir araştırma; tarihin en gizemli ve ciddi beyin hastalıklarından şizofreninin genetik kaynağına dair yeni bilgiler sundu.

Şizofreni, beyin fonksiyonlarını etkileyen bir psikiyatrik bozukluk ve genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de hastalığın gelişiminde rol oynayabiliyor. Ancak genetik yatkınlık, çevresel faktörlerin de etkisiyle kişilerin şizofreni hastalığını tetikleyebiliyor. İşte bu sebeple yapılan araştırmada tespit edilen genler, beyin hastalıklarının doğasını anlamak ve muhtemel tedavi yöntemlerini geliştirmek için çok önemli.

Sosyal davranış sorunlarına sebep olan şizofreninin sır perdesi aralanıyor:

Webtekno'nun da aktardığı gibi araştırmacılar, şizofreni hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasındaki genetik farklılıkları analiz ederek, 8 yeni şizofreni risk geni belirlediler. Bu yeni genlerin beyin gelişimi, nörotransmitter fonksiyonlar ve bağlantılar ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Elde edilen sonuçlar, şizofreni gibi karmaşık hastalıkların genetik bileşenlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir ve gelecekte daha etkili tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir.

Ayrıca çalışmanın otizm gibi diğer nörolojik hastalıkların da genetik bileşenlerinin anlaşılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çalışmanın yazarları, şizofreni ve otizm gibi nörolojik hastalıkların genetik olarak benzer olabileceğine dair ipuçları bulduklarını da belirtiyorlar.

Ancak, hem şizofreni hem de otizm gibi karmaşık hastalıkların genetik bileşenleri oldukça karmaşıktır ve birden fazla genetik ve çevresel faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu nedenle, bu hastalıkların tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak yine de söz konusu gelişmenin genetik bilimi adına önemli bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün.