Snapchat kaldırma kararı aldı: Yoğun tepkilere neden olmuştu

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:32

Snapchat, Maori'lerin, kültürlerini yansıtan dövmelerin filtre olarak kullanılmasına tepki göstermesi üzerine, söz konusu filtreyi kullanımdan kaldırmaya karar verdi.

BBC'nin haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, filtrenin platformlarından kaldırıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Topluluğumuz tarafından üretilen filtrelerin, kapsayıcı ve topluluk stratejilerimize uygun olmasını teşvik ediyoruz. Küçümseyen, karalayan veya ayrımcılığa teşvik eden içerikleri yasakladığımız açıktır" ifadesi kullanıldı.

Yüz dövmeleri yüzyıllardır Maori kültürünün bir parçasını oluşturuyor.



