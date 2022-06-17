Snapchat'te yeni dönem başlıyor

17 Haziran 2022 Cuma, 15:55

Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir hayatımızda olan Snapchat, rakiplerine karşı elini güçlü tutma niyetinde. Uygulamaya çeşitli yenilikler getiren şirket yakın zamanda da ücretli bir üyelik sistemi getirmeye hazırlanıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Snapchat, ücretli abonelik sistemi ile kullanıcılarına yeni özelliklere erken erişim imkanı sağlayacak.

TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Snapchat, yeni bir abonelik hizmeti olan Snapchat Plus‘ın erken aşama testlerini yapmaya başladıklarını açıkladı. Görünüşe göre Snapchat Plus ile kullanıcılar diğer abonelerin sahip olmadığı bir takım özelliklere kavuşacak.

Bunun yanı sıra abone olan kullanıcılar bazı özelliklere çok daha erken ulaşabilecek.

Snapchat Plus kullanıcıları bir arkadaşını “#1 BFF” [best friends forever (sonsuza kadar en iyi arkadaşlar)] olarak etiketleyebilecek. Plus kullanıcıları ayrıca profillerinde bir rozet taşıyacaklar. Kullanıcılar bunun yanı sıra izin verdiği takdirde arkadaşlarının konumlarını son 24 saat içinde görme olanağına sahip olacaklar.

"HİKAYELER, KİM TARAFINDAN KAÇ KERE İZLENMİŞ?"

Snapchat Plus’un ayrıcalıkları arasında hikayelerin kimler tarafından kaç kere izlendiğini öğrenmek de yer alıyor. Bu özellik, özellikle bazı kullanıcılar için oldukça dikkat çekici olabilir. Alessandro Paluzzi isimli Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığına göre Snapchat Plus aboneliği aylık 4.59 Euro ya da yıllık 45.99 Euro olacak.

Sosyal medya şirketlerinin son dönemde başlattığı ücretli abonelik sistemleri gittikçe yaygınlaşacak gibi görünüyor. Twitter Blue isimli abonelik sistemi 3 dolarlık aylık ücret ile ABD’de sunulmaya başladı. Son olarak Telegram da bir premium abonelik sistemi başlatacağını duyurumuştu.



