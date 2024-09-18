Snapchat tasarımı güncelleniyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:40

Bir zamanların en popüler uygulaması olan Snapchat için tasarım değişikliği yapılacak.

Alınan kararla daha basit bir tasarım arayüzüne geçilecek. Buradaki en çarpıcı değişiklik mevcutta olan sekme yapısını değiştirmek oluyor. Beş sekme, üçe indiriliyor.

SHAPCHAT DAHA FAZLA SOSYALLİK SUNACAK

Bu sekmelerden birinde arkadaşlarla mesajlaşma ve hikayeler yer alırken, bir sekme kamera, bir sekme ise içerik üreticilerin veya yayıncıların tam ekran videolarını içeren TikTok benzeri bir akış bulunacak.

Snapchat CEO'su Evan Spiegel de bu yeniliğin temelinde; kullanıcıların hikayeleri daha çok kullanmasını sağlamak olduğu ancak bunun yanı sıra yeni içerikleri daha kolay keşfetmesini sağlamak ve kamerayı daha aktif bir şekilde kullanmaları için yaptıklarını söylüyor.

Snapchat'e yapılan bu yeni dokunuş, platformun Instagram'a daha fazla benzemesine neden oluyor.